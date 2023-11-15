إصلاح أعمدة الإنارة في الطريق العام «منيا القمح - الزقازيق»

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في بيان، أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بسرعة إصلاح أعمدة الإنارة الموجود بالطريق العام تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.

إصلاح أحد أعمدة الإنارة

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح لإصلاح أحد أعمدة الإنارة العامة الموجودة بالطريق العام منيا القمح / الزقازيق وإعادة توصيل الكهرباء به، فضلًا عن عمل الصيانة اللازمة لباقي الأعمدة لتحسين جودة الإنارة بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين، وفقا لبيان صادر عن المحافظة.

تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالشوارع

وأعرب أهالي مدينة منيا القمح، لـ«الوطن» عن سعادتهم البالغة لاستجابة محافظ الشرقية لشكواهم، وإصداره تعليمات فورية للأجهزة التنفيذية لسرعة إصلاح أعمدة الإنارة بالطريق العام.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإجراء أعمال الصيانه الدوريه لأعمده الإنارة بالشوارع والطرق العامة بنطاق المحافظة واستبدال الكشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة والتأكد من عزلها تزامناً مع اقتراب فصل الشتاء حفاظاً على الممتلكات وأرواح المواطنين.