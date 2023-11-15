خريطة قطع الكهرباء بالمحافظات للصيانة اليوم.. ما المناطق المتأثرة؟

أعلنت عدة شركات كهرباء ووحدات محلية، اليوم الأربعاء إجراء الصيانة على محولات الكهرباء والمحطات التابعة لها في عدة قرى ومدن، ما يترتب عليه قطع التيار عن الأماكن المتأثرة بالصيانة خلال الفترة الصباحية وذلك لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

وأهابت شركات الكهرباء بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء اليوم الأربعاء بتوفير مغذي بديل فترة الانقطاع خاصة بالمستشفيات والمخابز والمحال الخدمية.

خريطة قطع الكهرباء اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع الكهرباء اليوم الأربعاء بالمحافظات كالتالي:

كشفت هندسة كهرباء كفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائي عن جزء من مدينة بيلا والمناطق التابعة لمحولات حي أبو رخا ومدرسة الإعدادية بنات و مدرسة أحمد عبد العزيز بمدينة بيلا، لإجراء أعمال الصيانة على مغذي حي الصنايع

أماكن قطع الكهرباء اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج، قطع الكهرباء، اليوم الأربعاء، لمدة 4 ساعات من العاشرة صباحا حتى الثانية مساء، لأعمال الصيانة الطارئة داخل محطة محولات طما وذلك في قرية أم دومة والأغانة والقطنة وتل الزوكي ونزلة الدويك والحلاقي وكوم غريب وكوم أشقاو وكوم النجار والسعادة والقاوية.

مواعيد قطع الكهرباء اليوم

هذا وتشهد مختلف محافظات مصر قطع الكهرباء اليوم الأربعاء لمدة ساعة بالتبادل بين المناطق وفقا لخريطة تخفيف الأحمال عدا محافظتي شمال سيناء والبحر الأحمر.