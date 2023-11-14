خريطة قطع الكهرباء في 11 منطقة بسوهاج للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، قطع الكهرباء، غدا الأربعاء، في عدة مناطق تابعة لها، وفقا للإشارة الواردة من هندسة كهرباء طما التي تفيد بفصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع كهرباء أم دومة.

مواعيد قطع الكهرباء غدا

وحددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج مواعيد قطع الكهرباء غدا الأربعاء، لمدة ساعتين بداية من العاشرة صباحا حتى الثانية مساء، وذلك لأعمال الصيانة الطارئة داخل محطة محولات طما.

أماكن قطع الكهرباء غدا

وأفادت الوحدة المحلية بطما، بأن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي غدا هي قرية أم دومة وقرية الأغانة وقرية القطنة وتل الزوكي ونزلة الدويك وقرية الحلاقي وقرية كوم غريب وقرية كوم أشقاو وقرية كوم النجار وقرية السعادة وقرية القاوية.