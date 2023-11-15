فوز 278 شخصا في قرعة الحج 2024 بأسيوط (صور)

أجرت مديرية أمن أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية 2024، وذلك بقاعة نادي الشرطة في محافظة أسيوط.

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، ولفيف من القيادات الأمنية بالمديرية، وعدد من المواطنين والمتقدمين للحج من كل مراكز وقرى محافظة أسيوط.

دمج عدد من المراكز

وجرى هذا العام، دمج مركز أبوتيج بقسم أبوتيج في قرعة واحدة، وأسيوط الجديدة مع مركز الفتح، وكذلك دمج مركزي البداري وساحل سليم في قرعة واحدة.

عدد الفائزين في حج القرعة بأسيوط

وقال اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إنّ القرعة تجرى إلكترونيًا دون تدخل العامل البشري، مشيرًا إلى أنّ محافظة أسيوط لها نصيب أكبر مقارنة بالعام السابق، إذ تقدم هذا العام 1055مواطنًا ومواطنة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة، وجرى اختيار 26% منهم، مقارنة بـ11% بالعام الماضي، وبلغ عدد الفائزين 278 مواطنًا ومواطنة، بينهم 9 جرى اختيارهم وفقًا لعامل السن.

وهنأت الأجهزة الأمنية، الفائزين بقرعة الحج للعام الهجري 1445، وذلك وسط بهجة وفرحة الفائزين وأسرهم من المراكز والقرى كافة بمحافظة أسيوط.