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«القاهرة الإخبارية»: وصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح

كتب:

هانى حسن
12:46 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بوصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية في معبر رفح، بأن شاحنة الوقود تفرغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأضاف أن هذا يأتي في إطار دعم الفلسطينيين في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات والمرافق الصحية بسبب توقف مولداتها عن العمل جراء القصف والحصار المطبق على القطاع.

وخرجت الكثير من المستشفيات عن العمل بسبب عدم توافر الوقود، مع عدم وجود إمدادات طبية أو مولدات كهربائية لتشغيل الأجهزة الطبية.

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دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

«القاهرة الإخبارية»: معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة
بقلم هانى حسن