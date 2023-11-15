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غارات إسرائيلية تستهدف تل الزعتر بجوار المستشفى الإندونيسي في غزة

كتب:

منتصر سليمان
12:06 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوقوع غارات إسرائيلية تستهدف تل الزعتر بجوار المستشفى الإندونيسي في غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أنّ المستشفى المعمداني هو الوحيد الذي يعمل في شمال غزة، ولا بد من تدخل المجتمع الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ استفراد الاحتلال العنيف والدموي لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، هو نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي أصاب المجتمع الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

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