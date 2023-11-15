مدير مستشفيات غزة يطالب بالتنسيق لإخراج المرضى من مجمع الشفاء

قال مدير مستشفيات غزة محمد زقوت، إن اقتحام مجمع الشفاء جاء بعد 8 أيام من حصاره، وأن جيش الاحتلال اقتحم غرف وأقسام مجمع الشفاء.

وأوضح «زقوت» خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، إننا طلبنا التنسيق لإخراج المرضى من مجمع الشفاء، ونحمل الاحتلال المسؤولية عن المرضى والنازحين، ونطالب بإجلاء آمن للمرضى وإدخال الوقود للمجمع وباقي المستشفيات.

وفي سياق متصل، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، أن اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء يعد جريمة حرب علنية، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن أرواح المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين المدنيين من النساء والأطفال، معتبرًا أن جريمة اقتحام مجمع الشفاء بعد محاصرته، وإطلاق النيران والقذائف نحو مبانيه وأرجائه، هي تداعٍ لكل القيم الإنسانيّة، وانتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة.