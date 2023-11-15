باحث: التضامن الشعبي العالمي مع أهل غزة أحدث تصدعًا في المنظومة الغربية

قال الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إنَّ التظاهرات والتضامن الشعبي العالمي الكبير مع أهل غزة، ليس وليد اللحظة إنما يمتد إلى سنوات ماضية بفضل الجهود الفلسطينية والعربية أيضًا التي وضعت القضية الفلسطينية أمام الغرب وطرحتها أمام المحافل الدولية.

«التلولي»: نضال عربي فلسطيني في الخارج لدعم القضية وحشد التأييد

وأضاف «التلولي»، خلال استضافته على شاشة القناة الأولى، أنَّ الفلسطينيين والعرب كلاهما يناضل من أجل إزكاء الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية، وحشد الشعوب وحتى الحكومات لصالح النضال الوطني الفلسطيني.

التضامن الشعبي عالمياً مع أهل غزة أحدث تصدعاً في المنظومة الأمريكية والأوروبية

وأوضح الكاتب والباحث السياسي، أنَّ حجم الحدث الكبير والمهول في الوقت الحالي ونزيف الدماء في غزة والمأساة التي يتعرض لها شعب فلسطين على يد النازيين الجدد، ترتقي بالجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية عالمياً لتخرج المظاهرات والحشود تبدي تأييدها ومساندتها للقضية حول العالم، مؤكداً أنَّ حجم التضامن الشعبي الموجود الآن مع أهل غزة وفلسطين أحدث تصدع كبير في المنظومة الأوربية والأمريكية.