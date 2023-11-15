وصول جثامين 3 فلسطينيين إلى «شهداء الأقصى» بعد قصف إسرائيلي لمنطقة النصيرات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بوصول 3 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة النصيرات وسط غزة.

فيما تصاعد التوتر في غزة بعد أن اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مستشفى الشفاء بزعم أن قيادات الفصائل الفلسطينية توجد في المجمع الطبي الأكبر بغزة، وهو الأمر الذي نفته الفصائل، وقال جيش الاحتلال إنه يشن عملية محددة في المستشفى، وطالب الفصائل الفلسطينية بالاستسلام.

وفي سياق متصل، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، أن اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء يعد جريمة حرب علنية، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن أرواح المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين المدنيين من النساء والأطفال، معتبرًا أن جريمة اقتحام مجمع الشفاء بعد محاصرته، وإطلاق النيران والقذائف نحو مبانيه وأرجائه، هي تداعٍ لكل القيم الإنسانيّة، وانتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة.