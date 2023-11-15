قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر مستودع أدوية وأجهزة طبية في مستشفى الشفاء

أعلنت مصادر فلسطينية، أن جيش الاحتلال فجر مستودعًا للأدوية والأجهزة الطبية داخل مستشفى الشفاء.

وفي سياق متصل، حذر ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة من حدوث كارثة انسانية غير مسبوقة بقطاع غزة.

وأشار أنه من دون وقود لا يمكنك تشغيل المولدات أو الحصول على الكهرباء، وأنه من دون وقود لا يمكنك تشغيل محطات تحلية المياه، مما يعني أنه لا يمكنك الحصول على مياه شرب نظيفة

وأكد أنه لا يمكنك العيش من دون مياه الشرب النظيفة، ولا يمكنك المخاطرة بشرب المياه غير النظيفة، كما أنك لا تستطيع تشغيل المخابز.

كما حذر من تراكم أطنان من النفايات الصلبة يوميا في غزة، وأنها تشكل مشكلة منفصلة تهدد صحة الإنسان.

«فتح»: اقتحام مستشفى الشفاء جريمة حرب علنية

وفي سياق متصل أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، أن اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء يعد جريمة حرب علنية، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن أرواح المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين المدنيين من النساء والأطفال، معتبرًا أن جريمة اقتحام مجمع الشفاء بعد محاصرته، وإطلاق النيران والقذائف نحو مبانيه وأرجائه، هي تداعٍ لكل القيم الإنسانيّة، وانتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة.