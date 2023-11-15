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فصائل فلسطينية تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة والسيطرة عليها

كتب:

حسن سمير
01:20 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
طائرة إسرائيلية مسيرة - أرشيفية

طائرة إسرائيلية مسيرة - أرشيفية

أعلنت فصائل فلسطينية سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاي لارك، والسيطرة عليها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأعاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت فصائل فلسطينية تدمير 27 آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 48 ساعة.

وأفادت بتوافد أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية في غزة إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.

 

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