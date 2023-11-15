بعد نفاد الوقود.. «الاتصالات الفلسطينية» تعلن توقف المولدات في غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، توقف كل المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية بقطاع غزة، لنفاد الوقود اللازم لتشغيلها، ما سيؤدى إلى انقطاع الاتصالات خلال ساعات.

نفاذ الوقود

وأوضحت الشركة في بيان صحفي: «نأسف للإعلان عن توقف كل المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها»، مشيرة إلى أن عناصر الشبكة الأساسية أصبحت تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات) ما سيؤدي إلى توقف كل خدمات الاتصالات خلال الساعات المقبلة.

انقطاع متكرر للاتصالات والإنترنت

يذكر أن هذه ليست بالمرة الأولى التي ستنقطع فيها الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، فسبق أن حدث ذلك عدة مرات في محاولة من الاحتلال لعزل القطاع عن العالم، والتغطية على جرائم الإبادة التي يقوم بها سكانه في محاولة منه لتهجيرهم قسريًا وتكرار النكبة.