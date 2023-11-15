وزير الصحة: شاحنة طبية تركية وصلت مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنه منذ بداية أزمة غزة وهناك تنسيق واتصالات مهمة مع الجانب التركي، لافتا خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمعهد ناصر، إلى الجولة التفقدية التي تم عقدها من قبل وزير الصحة التركي لمصابي غزة في المعهد منذ قليل للاطمئنان على صحتهم.

علاقات وثيقة بين مصر وتركيا

وتابع وزير الصحة والسكان، أن هناك علاقات وثيقة بين مصر والجانب التركي تحت إشراف القيادة السياسية للدعم الصحي، مشيرا إلى أن تركيا من أوائل الدول التي تواصلت مع مصر لتقديم الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين ووصلت شاحنة طبية إلى العريش لإمداد الأشقاء الفلسطينيين بها.

بحث سبل الدعم بين الجانبين التركي والمصري

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن بداية الاتصالات كانت مع السفير التركي في مصر، واستضافة مديرة إدارة الطوارئ التركية لبحث سبل الدعم بين الجانبين التركي والمصري، موضحا أن زيارة وزير الصحة التركي لمصر تشمل مجموعة من الاجتماعات والتعاون في القطاع الصحي لتحقيق الرفاهية الصحية للشعبين الصديقين.