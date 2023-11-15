وزير خارجية النرويج: ما يحدث في مستشفى الشفاء تجاوز الحدود ولا يمكن قبوله

عبّر إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، عن استيائه لما يحدث في مستشفى الشفاء، قائلا إن الأمر تجاوز الحدود ولا يمكن قبوله، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وضع كارثي داخل مستشفى الشفاء

وكشفت مصادر فلسطينية عن الوضع الكارثي الآن في قطاع غزة، خاصة بعد اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى ومجمع الشفاء الطبي.

ونقلت إذاعة «صوت فلسطين»، عن مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، قائلا: إن الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى.

ونفى مشرف الطوارئ، ما رددته قوات الاحتلال عن جلبها حضانات للأطفال، مشيرًا إلى أن الاحتلال جلب الرعب والدمار ولم يجلب حضانات جديدة أو حليبًا للأطفال، كما أنهم لم يستطيعوا نقل الجثامين بسبب تحلل الجثامين، مؤكدًا أنهم محاصرون منذ 5 أيام بالمستشفى ويعرفوا بعضهم بعضا مشددًا على أن كل الموجودين مدنيون.