وزير الصحة التركي: الدول الإسلامية تنزف بسبب أحداث غزة.. وننسق مع مصر لدعم فلسطين

وجّه وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الشكر والامتنان إلى مصر لدورها الكبير في تقديم الدعم الطبي لجرحى غزة، مؤكدا أنّ الدول الإسلامية تنزف بسبب ما يحدث في فلسطين، وتضع مصر وتركيا في مسؤولية كبيرة لدعم الأشقاء هناك.

وقال قوجة، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّ القضية الفلسطينية من القضايا التي تجعل الدول الإسلامية تنزف بسبب ما يحدث، وتضع مصر وتركيا في مسؤولية كبيرة لدعم الأخوة الفلسطينيين.

وتابع وزير الصحة التركي، أنّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي، خير مثال على الدعم الكبير المقدم من مصر وتركيا إلى فلسطين، حيث قدّمت تركيا 10 طائرات محملة بمستشفيات ميدانية وأجهزة تنفس صناعي وحضانات ومستلزمات طبية بإجمالي 663 طنا.

وكشف قوجة، عن أنّ السفينة التركية كانت أولى السفن التي وصلت إلى ميناء العريش منذ بداية أزمة غزة، مشيرا إلى أنّه منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر الماضي، ننسق مع الجانب المصري لدعم الفلسطينيين بشكل دائم ومتواصل.

وأشار وزير الصحة التركي، إلى أنّه أجرى عدة مكالمات مع وزير الصحة والسكان المصري وآخرها أمس واستمرت لمدة ساعة، لبحث سبل التعاون في الفرز الطبي لمرضى وجرحى غزة في مستشفيات العريش والمستشفيات الميدانية، قبل إرسالهم إلى تركيا تحت عناية خاصة.

ولفت إلى أنّ بلاده تخطط للتوسع في استقبال جرحي غزة مستقبلا، بالتعاون مع الجانب المصري، موجّها الشكر إلى مصر للتعاون البناء في مساعدة الشعب الفلسطيني والعمل الدؤوب على إنهاء الأزمة في أسرع وقت.