عضو بـ«الشيوخ»: «المتحدة» خاضت معركة لتنمية وعي الأجيال الجديدة بقضية فلسطين

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، والذي انعقد أمام معبر رفح البري للتضامن مع أهالينا في قطاع غزة، له أهمية كبيرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للمصابين الفلسطينيين في مستشفيات العريش والشيخ زويد.

التنمية وصناعة الوعي

وأوضح أن الثلاث مؤسسات المشاركة في المؤتمر قدمت ملحمة وطنية متكاملة لجانب دورهم في التنمية وصناعة الوعي داخل المجتمع المصري، لافتا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نقلت من خلال مؤسساتها الإعلامية وقائع وتفاصيل الجرائم الإسرائيلية التي تصنف ضمن جرائم الحرب ضد المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، على مدار الساعة، وفضحت الممارسات اللاإنسانية للاحتلال.

وأشار إلى أن «المتحدة» خاضت معركة جديدة لتنمية وعي الأجيال الجديدة بعدالة القضية الفلسطينية، وإلقاء الضوء على بطولات وتضحيات الشعب الفلسطيني في سبيل الدفاع عن أرضه ودعمه في جميع الجهود التي تسعى إلى حل سلمي وعادل، مؤكدا أن الأزمة التي يعيشها قطاع غزة أكدت أننا كمصريين لا نتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق التضامن والتعاطف، وإنما باعتبارنا أصحاب للقضية وأكثر المعنيين بها،

وأكد دور التحالف الوطني للعمل الأهلي وحياة كريمة في جمع التبرعات من أجل إعداد الاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمشاركة الشباب المصري، لافتا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني المصرية استطاعت خلال 36 ساعة فقط تحضير القافلة الأولى المحملة بالإغاثات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة تحت شعار مسافة السكة لأهالينا في فلسطين، مشددا على أن مصر تمتلك مؤسسات وطنية تجسد موقف الشعب المصري في حبه وتقديره لكفاح وصمود الشعب الفلسطيني.