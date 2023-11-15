«التنسيقية» تنظم صالون «مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية في الانتخابات الرئاسية»

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الليلة في السابعة مساء، صالونا نقاشيا تحت عنوان «مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية».

ويناقش الصالون عددا من المحاور، أولها خطوات الحملات مع بدء العملية الانتخابية، والمؤتمرات الانتخابية الخاصة بكل مرشح وخطة التحرك خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى وسائل الترويج التي تعتمد عليها حملات المرشحين للرئاسة في الدعاية الانتخابية، والرسائل الأساسية التي تركز عليها الحملات، والبرامج والرؤى الانتخابية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

يدير الحوار خلال الصالون، نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وعمرو عبدالباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، وفاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.