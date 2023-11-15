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«حماة وطن» ينظم مؤتمرا في الإسكندرية اليوم لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

كتب:

محمد أيمن سالم
09:15 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تنظم أمانة الإسكندرية بحزب حماة وطن، اليوم، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة الشاطبي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور أعضاء الحزب في المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع السكندري.

ترشح السيسي مطلب شعبي 

وقال محمد مجاهد، الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المؤتمرات التي تنظمها أمانة الحزب يشارك بها عدد كبير من المواطنين بشكل جماهيري وهو ما يؤكد شعبية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الذي جاء ترشحه لانتخابات الرئاسة بعد مطالبة الجماهير المصرية له استكمال مسيرة التنمية والمشروعات العملاقة التي نفذها في كل ربوع مصر منذ توليه رئاسة الجمهورية.

مطالبات للسيسي باستكمال مسيرة التنمية والاستقرار

وكان حزب حماة وطن، عقد مؤتمرا بحضور آلاف المواطنين بمنطقة القباري بدائرة مينا البصل غرب الإسكندرية؛ لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وحضره الآلاف معلنيين تأييدهم لترشح الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، مؤكدين مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات والنزول إلى لجان الاقتراع فور فتحها.

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