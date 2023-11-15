ضبط عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات في الأقصر والمنوفية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن الأقصر والمنوفية، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وفي الأقصر جرى ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة إسنا وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام وكمية من مخدر الشابو وفرد محلي وطلقة لذات العيار.

تفاصيل ضبط عاطل بالمنوفية

وبالمنوفية، جرى ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة تلا وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والهيروين وفرد محلي وطلقة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.