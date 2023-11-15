مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان يستقبل وفدا من وزارة العدل الصومالية

تُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية في منظومة السياسة العقابية الحديثة بمصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

واستقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية وفدا من الصومال برئاسة المستشار وزير العدل الصومالي يرافقه النائب العام الصومالي ورئيس المحكمة العليا الصومالية؛ لزيارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في تطوير وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

جولة تفقدية بعدد من المنشآت

وأجرى الوفد الزائر جولة تفقدية بعدد من المنشآت شملت مجمع المحاكم والمركز الطبي المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء.

كما تفقد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة، بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفني، والذي يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).

واختتم الوفد زيارته بتفقد مصنع الملابس الجاهزة ومشاهدة المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء بالمجمع الأمني (مصنعي البلاستيك، تعبئة زيت الطعام، والمجزر الآلي الداجني والحيواني، والمشروعات الزراعية المكشوفة والصوب).

وأخيرا مشاهدة عرض فني للفرقة الموسيقية «نزلاء ونزيلات» بقاعة الاحتفالات.

وتركت الزيارة أثرا طيبا لدى الوفد الزائر وأشادوا باهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسي والمجتمعي للنزلاء؛ لما شاهدوه من نموذج في إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بهدف إعادة تأهيل وإصلاح وتصحيح مسار النزلاء لإدماجهم في المجتمع.