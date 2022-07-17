وفد «القومي لحقوق الإنسان» يتفقد مركز إصلاح وتأهيل النساء بالقناطر الخيرية  

تفقد وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، مركز إصلاح وتأهيل النساء بالقناطر الخيرية؛ للوقوف على أوضاع النزيلات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتطورات المستمرة في السياسات العقابية، التي ينفذها قطاع الحماية المجتمعية التابع لوزارة الداخلية، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المجلس لمراكز الإصلاح والتأهيل في سائر أنحاء الجمهورية.

تفقد الحضانات ومعرض الأثاث الخشبي

واستهل وفد المجلس، الزيارة؛ بلقاء مع اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، ثم قام أعضاء المجلس بجولة استغرقت أربع ساعات شملت تفقد الحضانات ومعرض الأثاث الخشبي وغرف الألعاب ومحو الأمية وغرفة الأنشطة الفنية والمستشفى المطور، الذي يضم أحدث الأجهزة الطبية والاطلاع على عدد من التقارير الطبية للنزيلات، وورشة الملابس، والمكتبة ومعرض المشغولات اليدوية.

كما دار حوار بين وفد المجلس والنزيلات وأسرهن خلال الزيارة؛ للتعرف على دور مركز الإصلاح والتأهيل في مساعدتهن على اكتساب مهارات جديدة.

وأكد اللواء طارق مرزوق، أن عملية تأهيل العناصر الشرطية تسير على قدم وساق لضمان التعامل المنضبط مع النزيلات، واستيعاب المعايير الدولية التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها.

حصول النزيلات على الرعاية المتكاملة

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أهمية تعاون المجلس مع قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لضمان حصول النزيلات على الرعاية المتكاملة خلال فترة احتجازهن، وتطبيق المعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضافت أن وفد المجلس اطلع على أوضاع النزيلات المعيشية، وما يقدم لهن من أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية سواء لهن أو لأطفالهن.