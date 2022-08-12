«الداخلية» تقيم احتفالية للمفرج عنهم من مركز إصلاح وتأهيل طرة

أقامت وزارة الداخلية احتفالية للمُفرج عنهم وأسر النزلاء بمركز إصلاح وتأهيل طرة، وذلك إيمانا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وفي إطار مواكبة الوزارة للفكر الحديث للتنفيذ العقابي من خلال منظور شامل وبعد واعي يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلا والإصلاح والتقويم هدفا، من خلال برامج الرعاية اللاحقة لتقديم الدعم المستمر للمفرج عنهم وأسرهم بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع.

وفي إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية فقد نظمت وزارة الداخلية متمثلةً في إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل طره لأسر النزلاء والمفرج عنهم، وحيث تم خلال الاحتفالية توزيع بعض المساعدات العينية من «مواد غذائية – هدايا عينية - ملابس» على أسر النزلاء والمفرج عنهم وكذا مساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة تُدر عليهم دخلا ثابتا مستمرا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير بيئة متكاملة للنزلاء المفرج عنهم وأسر النزلاء داخل مراكز الإصلاح على الصعيدين النفسي والاجتماعي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية ومراعاة البعد الإنساني، بما يساهم في إعادة دمجهم للانخراط بالمجتمع، وكذا التأكيد على إعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال برامج الرعاية اللاحقة والتي يتم خلالها تقديم كل أوجه الرعاية لإعادة دمجهم في المجتمع بصورة إيجابية.