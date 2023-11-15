منظمات دولية تدين اقتحام مستشفى الشفاء: أوقفوا الرعب في غزة

إدانات واسعة من المنظمات الدولية إثر اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، بعد حصاره لمدة ساعتين، وتنفيذ عمليات عسكرية داخله، دون احترام للقوانين الدولية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن انزعاجه البالغ بشأن الأوضاع في المستشفيات فى قطاع غزة، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية جزءا من مجمع الشفاء الطبى بقطاع غزة، داعيا إلى وقف الفوري لإطلاق النار.

وأكد أن جميع المستشفيات فى مدينة غزة وشمال القطاع - باستثناء المستشفى الأهلي أصبحت خارج الخدمة، بسبب انقطاع الكهرباء وشح المواد الطبية والأكسجين والغذاء والماء.

الصحة العالمية

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ جراء اقتحام مستشفى الشفاء، وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن التقارير التي وصلت إليهم تثير القلق العميق، مشيرا إلى أنهم فقدوا الاتصال مرة أخرى بالعاملين الصحيين في المستشفى، ما يثير القلق سلامتهم وسلامة مرضاهم.

الصليب الأحمر الدولي

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها العميق جراء اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي، مؤكدة ضرورة حماية المرضى والأطقم الطبية والمدنيين داخل المجمع.

يونيسيف

ونددت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» كاثرين راسل، ما يحدث في قطاع غزة مطالبة بإيقاف هذا الرعب، وقالت خلال زيارتها جنوب القطاع إنها رأت وسمعت مشاهد مفجعة، وأنه لا يوجد مكان آمن لمليون طفل في غزة.