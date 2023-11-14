أمطار غزيرة تمنع طيران الاحتلال الإسرائيلي من قصف غزة (فيديو)

منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، يشهد قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هطول أمطار غزيرة لأول مرة، ما تسبب في عرقلة حركة طيران الاحتلال والعمليات العسكرية التي ينفذها بقصف القطاع.

أمطار الخير والبركة على غزة الآن

الأمطار حيدت سلاح الطيران وخصوصاً طائرات الاستطلاع والمراقبة pic.twitter.com/Himc1zBzCi — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 14, 2023

أمطار على غزة للمرة الأولى منذ أشهر

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن الأمطار أعاقت تحركات سلاح الطيران الإسرائيلي، خاصة طائرات الاستطلاع والمراقبة، فللمرة الأولى منذ أشهر تهطل الأمطار على قطاع غزة الذي يعاني من شح في مياه الشرب منذ الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل قبل 39 يومًا.

صباح اليوم، تساقطت الأمطار على قطاع غزة، مصحوبة بعواصف رعدية.