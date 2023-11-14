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أمطار غزيرة تمنع طيران الاحتلال الإسرائيلي من قصف غزة (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
10:00 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
برق في سماء غزة قبل تساقط الأمطار الغزيرة

برق في سماء غزة قبل تساقط الأمطار الغزيرة

منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، يشهد قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هطول أمطار غزيرة لأول مرة، ما تسبب في عرقلة حركة طيران الاحتلال والعمليات العسكرية التي ينفذها بقصف القطاع.

أمطار على غزة للمرة الأولى منذ أشهر

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن الأمطار أعاقت تحركات سلاح الطيران الإسرائيلي، خاصة طائرات الاستطلاع والمراقبة، فللمرة الأولى منذ أشهر تهطل الأمطار على قطاع غزة الذي يعاني من شح في مياه الشرب منذ الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل قبل 39 يومًا.

صباح اليوم، تساقطت الأمطار على قطاع غزة، مصحوبة بعواصف رعدية.

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