مشاهد من اقتحام مستشفى الشفاء بغزة.. تفجير البوابات واستشهاد حامل الراية البيضاء

انتهاكات متلاحقة يرتكبها الجيش الإسرائيلي تجاه المدنيين والأطفال المرضى والمصابين، بـ اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، الذي لم يكتفِ بتوقف الخدمة فيه بشكل كامل جراء نفاد الوقود وقلة المستلزمات الطبية، فحاصر المجمع ونفذ فيه عدة عمليات، دون احترام للقوانين الدولية وحق المرض والمصابين في التأمين.

مشاهد من اقتحام مستشفى الشفاء بغزة

ورغم الحصار المستمر لليوم السادس على التوالي على المجمع الطبي دون كهرباء أو وقود أو مستلزمات، استطاع بعض المتواجدين هناك من رصد لقطات صغيرة من اقتحام مستشفى الشفاء بغزة إذ رصدوا لحظة تفجير جدران القسم الغربي من المستشفى.

They refuse to be displaced despite the usurping entity that displaced most of them#انقذوا_مستشفى_الشفاء #ابو_عبيدة pic.twitter.com/hmlNBDdcSJ — معركة غزة (@Be__With_Allah_) November 15, 2023

استشهاد طفل يحمل الراية البيضاء جراء الاقتحام

They refuse to be displaced despite the usurping entity that displaced most of them#انقذوا_مستشفى_الشفاء #ابو_عبيدة pic.twitter.com/hmlNBDdcSJ — معركة غزة (@Be__With_Allah_) November 15, 2023

وحاصر الاحتلال مجمع الشفاء الطبي وسط قصف شديد استمر لأكثر من ساعتين على مجمع الشفاء، أكد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة أن جيش الاحتلال لم يسمح لهم بإخراج المرضى والنازحين من مجمع الشفاء إذ أن من يخرج من مجمع الشفاء يتم قتله بشكل فوري على يد الاحتلال، وفقا لوكالة وفا.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت جزءا من مجمع الشفاء الطبي، كما اقتحم مبنى الباطنة والكلى، وسط انتشار مكثف للدبابات والجرافات الإسرائيلية في ساحة المستشفى، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وكان مجمع الشفاء الطبي يضم 1500 مواطن بين طواقم طبية ومرضى وجرحى من ضمنهم أطفال خدج ونحو 4 آلاف نازح، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.