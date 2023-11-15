كاتب صحفي: دخول أول شاحنة وقود إلى غزة من ثمار الضغوط المصرية

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إنَّ مصر تدرك منذ اللحظة الأولى لحرب غزة خطورة الموقف، وبالتالي جاءت تحركاتها سريعة، فعلى المستوى الإنساني بادرت بالتحدث عن أهمية إدخال المساعدات إلى القطاع، وانتفض المجتمع المدني المصري ممثلاً في «التحالف الوطني» و«حياة كريمة» لجمع التبرعات من المؤسسات الأهلية والتبرع بالدم وإرسال المساعدات.

«السعيد»: مصر بذلت كل ما يساعد أهل غزة على الصمود

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لشاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر بذلت كل ما يمكن أن يساعد أهل غزة على الصمود بمحنتهم، لافتًا إلى أن حجم ما قدمته مصر من المساعدات يتجاوز 7 آلاف طن، وهو رقم يتجاوز أضعاف ما قدمته دول العالم، وهي رسالة بأن شعب مصر يعرف واجباته والتزاماته وثوابته القومية والإنسانية وقت الأزمات.

دخول أول شاحنة وقود

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ مصر لم تكتفِ بتقديم المساعدات الإنسانية، معتبرًا أن نجاح دخول أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة، حمولتها 24 ألف لتر من السولار، جاء نتيجة الضغوط المصرية، لإدراكها أن الحياة تتوقف في القطاع عند انقطاع إمدادات الطاقة.

وتطرق إلى أن ذلك يأتي رغم التعنت الشديد من الجانب الإسرائيلي، مضيفًا: «دولة الاحتلال أصرت وماطلت ووضعت كل ما تستطيعه من عراقيل لمنع دخول الوقود، والآن تسمح وترضخ وتوافق على إدخال الوقود تحت ضغط مصري ودولي».