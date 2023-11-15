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سامح شكري: العلاقات المصرية الإيرلندية مبنية على الصداقة والاهتمام المتبادل

كتب:

منتصر سليمان
02:25 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ العلاقات المصرية الإيرلندية مبنية على قاعدة قوية من الصداقة والاهتمام المتبادل والسعي الدائم للارتقاء بالعلاقة، مُشيدا بالمواقف المبدئية التي اتخذتها إيرلندا دائما في إطار دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المواقف المتوازنة والمبدئية دعمًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وهو سمة دائمة وشيء نرحب به ونشكر الوزير عليه.

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