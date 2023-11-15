«التعليم» تعلن توزيع المناهج الدراسية للطلاب المصريين في الخارج

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط خطة توزيع المناهج الدراسية للطلاب المصريين في الخارج عبر موقعها الرسمي بالمنصة الإلكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج، حيث يستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط التالي لتحميل المناهج الدراسية.

توزيع مناهج الطلاب المصريين في الخارج

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتاح توزيع مناهج الطلاب المصريين في الخارج لجميع المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي» عبر الرابط.