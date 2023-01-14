«التعليم»: إتاحة منصة جديدة لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج

قررت وزارة التربية والتعليم، إتاحة منصة جديدة للامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين في الخارج، وتتميز بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات من أبنائنا في الخارج، التي تجرى هذا العام بنظام الفصلين الدراسيين لأول مرة ونظرا للضغط الشديد الذي تم على المنصة الإلكترونية للامتحانات عن طريق الطلاب.

إتاحة نسخة من الامتحانات على المنصة

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية؛ لمنح الفرصة للطالب الذي لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكتروني خلال الفترة المحددة، القيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة الطلاب في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضي.

وتود وزارة التربية والتعليم التأكيد على طمأنة أبنائنا الطلاب في الخارج باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حقوقهم في أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.