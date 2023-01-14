عاجل.. «التعليم» تقرر مد الفترة الزمنية لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد الفترة الزمنية المخصصة لدخول الطلاب علي المنصة لأداء الامتحانات الإلكترونية (اليوم السبت الموافق ١٤ يناير ) حتي الساعة السادسة مساء بتوقيت كل دولة، وذلك حرصا علي مصلحة أبناؤنا الطلاب المتقدمين لإداء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج من خلال المنصة الإلكترونية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم علي موقعها، سوف يتم الإعلام لاحقا عن أي إجراءات يتم اتخاذها لصالح أبناؤنا في الطلاب فيما يخص امتحانات أبناؤنا في الخارج، وفقا للتقارير التي سترد إلينا وذلك من خلال المنصة الرسمية لابناؤنا في الخارج.

واشتكي عدد من أولياء أمور طلاب المصريين بالخارج،علي جروب حوار مجتمعي في التعليم، من سقوط سيستم الخاص بالامتحان للصفوف الابتدائية والاعدادية منذ بداية الامتحان ، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحل الازمة.

وقالت أحد أولياء الأمور علي جروب حوار مجتمعي في التعليم، الامتحان مش بيفتح في السعودية والوقت بيمر وعندنا أكتر من طفل حد يرد علينا، نوصل للوزير ازاي يا جماعة الدعم الفني مش بيرد والموقع واقع تروح فين ولا نكلم مين ؟، وقالت وليى امر اخرى : السعودية الموقع مش شغال نرجو سرعة الحل.