وزير قطاع الأعمال بالبرلمان: جميع الشركات تحقق أرباحا حقيقية مؤخرا

أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أنّ جميع الشركات أصبحت تحقق أرباحا حقيقية في الفترة الأخيرة.

قطاع الأعمال العام

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الشركات القابضة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وأهميته في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن الأرباح التي حققتها أغلب الشركات بعيدة عن بيع أي أصول لهذه الشركات، وكشف الوزير جهود تغيير مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في إطار خطة التطوير التي تقوم بها الوزارة.

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني، وبما يحقق التوازن مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنّه على مدار نحو 8 سنوات ومع تعاقب وزراء قطاع الأعمال، ونحن نواجه إشكاليات فيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك مصارحة من جانب الوزارة فيما يتعلق بمستقبل شركات قطاع الأعمال العام.

شركات قطاع الأعمال

وطالب النائب مجدي ملك، بضرورة مراجعة كل التشريعات التي تقف عائقًا أمام تطوير شركات قطاع الأعمال، كما طالب النائب محمود الشامي، بضرورة إعادة النظر في بعض مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في ضوء الأحداث التي تمت في وقت سابق مثل الدمج، وبيع بعض الأصول.