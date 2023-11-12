وزير قطاع الأعمال: «مصر للألومنيوم» حصلت على شهادة ASI العالمية

نجحت شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI)، وهي شهادة دولية تُمنح للشركات التي تتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتعد شهادة ASI شرطًا أساسيًا للشركات التي ترغب في التصدير إلى الأسواق الأوروبية، كما تُسهم في زيادة ثقة المستهلكين في المنتجات التي تحمل هذه الشهادة.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، التوافق مع المبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تشترطها هيئة ASI، وهي منظمة عالمية غير ربحية تضع المقاييس العالمية لصناعة الألومنيوم وتضم أكثر من 190 منتجا ومستخدما عالميا للألومنيوم.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن حصول شركة مصر للألومنيوم على هذه الشهادة، يمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وهي بنود ضمن خطة التطوير التي يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء.

وأضاف الوزير أن اهتمام الوزارة بحماية البيئة وتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية يسهم في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات، وذلك في إطار الحوكمة والشفافية.

وأوضح أن حصول شركة مصر للألومنيوم على شهادة ASI، يُمكّنها من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، إذ تقوم الشركة حاليًا بتصدير أكثر من 50% من منتجاتها خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم حاليًا، على تطوير وإعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي، وزيادة طاقته الإنتاجية، إلى جانب عدد من المشروعات، منها مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.