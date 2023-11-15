برلمانيون: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي طلبات الشارع المصري

بدأت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي في مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الآن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة اليوم، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبة استجابة كبيرة للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في إخراجه بهذا الشكل.

وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تفادي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والإشكاليات التي واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.

قانون التصالح تشريع استثنائي

وقال السجيني خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، إن هذا التشريع استثنائي لأن الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن في ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء، موضحا أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.

ووجّه التحية للقيادة السياسية التي اهتمت بتحقيق الصالح العام في هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم.

تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح

وتابع: «عايزين خلال تطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح في مخالفات البناء»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا في الفترة الماضية، وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.