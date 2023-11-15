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ننشر أبرز إجراءات التصالح في مخالفات البناء قبل مناقشتها اليوم بالبرلمان

كتب:

ولاء نعمه الله
10:46 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
مخالفات البناء

مخالفات البناء

حصلت «الوطن» على أبرز مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي سيتم مناقشتها، اليوم، خلال الاجتماع البرلماني المشترك للجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

المشروع يتضمن 14 مادة بخلاف مواد الإصدار

ويتضمن مشروع القانون 14 مادة بخلاف مواد الإصدار، والأصل في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد هو الإتاحة، وهذا يعني أن المشرع ارتأى التصالح في جميع مخالفات البناء لحين صدور القانون الجديد بشكل نهائي.

واشترط مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد موافقة مجلس الوزراء على التصالح في المخالفات الواقعة سواء على أراضي الآثار أو الجراجات، وذلك بسبب أزمة التكدس المروري في الشوارع والميادين والتعدي على أراضي النيل.

وتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة التقدم بطلب التصالح إلى الجهات المختصة في هذه المخالفات بتقييم الموقف وفقا لرأي كل محافظة بعينها.

إجراءات التصالح في مخالفات الأرض الزراعية

كما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات الأرض الزراعية وفقا للتصوير الجوي حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022، أما باقي المخالفات سيتم التصالح عليها حتى صدور القانون والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.