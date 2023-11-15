«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
02:58 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
أرشيفية
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .
الصياغة منضبطة لحد بعيد
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء و تقنين أوضاعها يساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق العملي .و قال"درويش " خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان و الإدارة المحلية " أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات و رئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع و قال النائب درويش " الصياغة منضبطة إلى حد بعيد و هناك فرق بين الصياغة القانونية و الألفاظ الشعبوية و القانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف .
العبرة بالتطبيق هي إزالة العراقيل
و أستطرد النائب عمرو درويش قائلا : أن العبرة بالتطبيق و إزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها . وقال :هو انتصار للبرلمان و مشروع القانون التصالح في مخالفات البناء يحل لمشكلة نموذج ١٠ و مشكلة الاستشاري الهندسي و قال التطبيق إرادة و تتوفر الإرادة في التطبيق و نأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال