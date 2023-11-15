محافظ بورسعيد: 7 مستشفيات من القطاع الخاص ستنضم لمنظمة التأمين الصحي

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، خطة عمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتأمين الصحي الشامل، ضمن الخطوات التنفيذية لانضمام عدد من المستشفيات الخاصة للمنظومة بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمواطني المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتور أحمد حسن نائب مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، والدكتورة نسرين محمد بالتأمين الصحي الشامل ومسؤولي المستشفيات الخاصة.

وقدمت دكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، الشكر للمحافظ على التعاون والدعم المستمر لفرع الهيئة.

اعتماد المنشآت الصحية

وقدمت «أنسي» شرحا توضيحيا حول آخر مستجدات الوضع الحالي من اعتماد المنشآت الصحية وما تم انجازه من أعمال الهيئة وخطة عملها، وتعاونها مع المحافظة والتأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بانضمام المستشفيات الخاصة للمنظومة، موضحة أنه تم اتخاذ خطوات ثابتة نحو تقديم التيسيرات اللازمة التي تضمن سرعة حصول مستشفيات القطاع الخاص على الاعتماد والجودة لتكون مؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تسهيلات الاعتماد والرقابة لمستشفيات القطاع الخاص

وتقدم «الغضبان» بالشكر لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، على التعاون وتقديم كامل الدعم والتسهيلات المقدمة من جانب هيئة الاعتماد والرقابة لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد لسرعة انضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك جهودًا مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدا تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام للمنظومة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا الى أنه سيتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة، وتذليل أي عقبات أمام ذلك.

وأشارإلى أن هناك 7 مستشفيات خاصة سوف تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى وهي: «آل سليمان والعطاء والدليفراند والمعلمين وعمر بن الخطاب وآفا مينا بورفؤاد»، مؤكدًا التنسيق بين كافة جهات التأمين الصحي الشامل للتعاون مع المستشفيات الخاصة وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد: نهدف لتحقيق استمرارية وسلامة قطاع الصحة ببورسعيد والذي يتحقق من خلال التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل ومستشفيات القطاع الخاص والتي تمثل نسبة كبيرة من منظومة الصحة ببورسعيد.