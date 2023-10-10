اعتماد مستشفيات قطاع خاص بجنوب سيناء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

صرح الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء إنه تم اعتماد مستشفى جنوب سيناء، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، طبقا لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد بوزارة الصحة والسكان، التي أصدرت قرارا باعتماد 8 مستشفيات و8 وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظات الأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية والإسكندرية والقليوبية والجيزة والمنيا.

اعتماد مستشفيات قطاع خاص ضمن التأمين الصحي الشامل

وأضاف رخا، في تصريح لـ«الوطن» أن هذا يعكس إقبالا من القطاع الخاص على الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويعد تغييرا إيجابيا بالغ الأهمية في النظام الصحي المصري، وجاءت معايير الاعتماد «تقديم خدمات صحية بجودة وكفاءة، وضمان أمان وسلامة المرضى، مع تقليل الهدر في المستلزمات والموارد، وإدارة جيدة للدواء، وتوفير بيئة آمنة للمرضى والطاقم الطبي».

منح شهادات لمنشآت طبية

جاء هذا القرار من خلال اللجنة العليا للاعتماد والرقابة الصحية، التي عقدت أمس الاثنين اجتماعا، ووافقت على منح شهادات لمنشآت طبية، ومنها منشآت بمحافظة جنوب سيناء، وهي مستشفى جنوب سيناء، وسكن كونسبت إيجيبت بمحافظة جنوب سيناءن وأيضا وحدة طب أسرة العريشية بجنوب سيناء، ووحدة طب أسرة وادي تال بجنوب سيناء، ووحدة طب أسرة الجبيل بجنوب سيناء.

تطبيق المعايير الوطنية المعتمدة دوليا

وأكد مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، أن المنشآت الطبية التي تم اعتمادها بمحافظة جنوب سيناء، تحرص علي تطبيق المعايير الوطنية المعتمدة دوليا، وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمرض بالمحافظة، وأيضا الكوادر الطبية التي تقوم بتقديم الخدمة، فهي تبذل الجهد اللازم لتأهيل منشآتهم لتصبح جديرة بالحصول على الاعتماد وانضمامها للمنظومة الصحية الجديدة والمساهمة في تطوير السياحة العلاجية، نظرا لتواجدها داخل محافظة سياحية في المقام الأول، وهي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص للتقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.