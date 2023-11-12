عقوبة استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل للحصول على أدوية وأجهزة طبية

يعد مشروع التأمين الصحي الشامل، أحد أهم المشروعات التي مضت الدولة في تنفيذها خلال الفترة الماضية، ولكن لوحظ توجه البعض إلى المراكز الطبية والإدلاء ببيانات غير صحيحة بهدف الحصول على الأدوية والأطراف الصناعية وبيعها دون أن يدركوا بأنهم يقعوا تحت طائلة القانون.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير الآتي عقوبة الإدلاء بمعلومات مغلوطة للجهات المختصة بمشروع التأمين الصحي الشامل بهدف الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية دون الحاجة إليها.

ضوابط وعقوبات صارمة على مخالفي قانون التأمين الصحي الشامل

يقول علي محمود الشطوري، المحامي، في تصريحاته لـ«الوطن» إن قانون التأمين الصحي الشامل وضع ضوابط وعقوبات صارمة على محاولي استغلاله بنمط غير شرعي.

وأوضح المحامي «نص قانون التأمين الصحي الشامل على أنه يُعاقب كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».