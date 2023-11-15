فرق إنقاذ وقودها المحبة.. أيدي أهل غزة تنتشل «حسام» بعد 3 أيام تحت الأنقاض

فرق إنقاذ من نوع خاص يشهدها قطاع غزة، فبعد كل قصف على منازل المواطنين، يهرع الدفاع المدني والإسعاف لانتشال الضحايا، ولكن في كل مرة تسبقهم فرق أسرع من الجيران والمتطوعين مستخدمين أدوات بدائية، أو بأيديهم، لمساعدة من هم تحت الأنقاض، وأحيانًا ينجحون وينتشلون أحدهم حيًا.

في دير البلح تجلت الإنسانية التي وقودها المحبة، فبعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل توجهت فرق الإنقاذ وانتشلت من كان بمتناول قدراتها ثم غادرت، وبقي الفتى حسام يوسف تحت الركام لمدة 3 أيام.

لم يقف الجيران عديمي الحيلة أو مكتوفي الأيدي، وحاولوا بكل قدرتهم إنقاذه، بدأ الأمر بمحاولة مساعدته والتنقيب بطرق بدائية بحثًا عنه.

العائلة استأجرت حفارا لإنقاذه

ولما فشلوا استأجرت العائلة الحفار، ولم يعطلهم سوى نفاد الوقود، لكنهم أصروا على إخراجه وجمعوا من بعضهم لشراء أو اقتراض الوقود لينجحوا في جمع 40 لترا لتشغيل الحفار.

ورغم المجهود الكبير لم يستطع الجيران تشغيل الحفار سوى لمدة ساعة ونص فقط وبعدها عادوا للتنقيب بأيديهم إلى أن وجدوا حسام شهيدا تحت الأنقاض.