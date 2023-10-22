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مراسلة «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي إسرائيلي على منازل دير البلح بغزة

كتب:

شريف سليمان
05:54 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة

منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة

قالت منى عوكل مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن إصابات عديدة وصلت مستشفى الأقصى بدير البلح من منطقة النصيرات جراء استهداف منازل مدنية بشكل مباشر.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية على الهواء، أن هناك قصفا مدفعيا مكثفا من جيش الاحتلال يستهدف الساحل الشرقي لقطاع غزة، ما أثار استغراب الجميع؛ لأن المعتاد أن البوارج الحربية الإسرائيلية هي التي تقصف الشاطئ ولم يكن من المعتاد أن تقصف المدفعية الإسرائيلية الشاطئ.

الاحتلال الإسرائيلي دمّر الأبراج الأربعة الأخيرة في حي الزهراء

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي دمر الأبراج الأربعة الأخيرة في حي الزهراء بعد تدمير 24 برجًا؛ لتصبح المنطقة كلها عبارة عن ركام لا يوجد فيه مبنى سليم.

محيط مستشفى القدس من ضمن المناطق المستهدفة

كما أشارت إلى أن محيط مستشفى القدس أيضًا من ضمن المناطق المستهدفة، وهناك محاولات لهدم كل ما يحيط بالمستشفى، والآن الحديث عن تهديد الأبراج المحيطة بمستشفى القدس.

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