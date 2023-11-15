اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في دير البلح

وقعت اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية شرق دير البلح في غزة حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل قبل قليل.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية بقطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة «البطاريات»، مما يهدد بتوقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة.