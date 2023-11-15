وزير الخارجية: هناك تعامل بانتقائية مع الأزمة في غزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ هناك نوعًا من التعامل بانتقائية مع الظروف الراهنة في قطاع غزة، وهذا الأمر له آثاره السلبية على القدرة على العمل، في تناول القضايا بما يعزز من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويجعل الأمر مرهونًا باعتبارات سياسية، لا يمكن الاعتماد عليها في القضايا كلها بمعيار واحد وسليم.

«شكري»: نثق بأيرلندا في تعزيز القانون الدولي

ولفت وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، إلى أننا نثق بأيرلندا في تعزيز القانون الدولي وإظهار مواقفها بشكل واضح وصادق.