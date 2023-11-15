هل مسموح لحاجزي شقق الإسكان الحصول على شقة إيجار 7 سنوات من الحكومة؟، وكيف ذلك؟ أسئلة تراود محدودي الدخل، الذين يسعون للحصول على الوحدات السكنية التي ستطرحها الحكومة بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، التي مقرر طرحها في نهاية العام الحالي 2023 بعدد 1000 وحدة لمدة 7 سنوات، وبزيادة سنوية قدرها 7%، في 4 محافظات مختلفة وهي «الجيزة - بني سويف - الشرقية - المنوفية».

وكانت قد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، عن قرار طرح وحدات سكنية ببرنامج سكن كل المصريين، بنظام الإيجار، حرصا من الدولة على توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، بقيمة إيجارية مدعومة.

هل مسموح لحاجزي شقق الإسكان الحصول على شقة إيجار 7 سنوات من الحكومة؟

وأكدت الحكومة، أن في حالة وجود سبق استفادة أو تملك لوحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار، ولكن دون الحصول على دعم نقدي، مشددة على عدم امكانية تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، وعلى التزام المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار، مع توافر الشروط التالية:

- أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد.

- أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة المسموح لها بالاستفادة 8000 جنيه شهرياً للأسرة.

- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.

دعم الحكومة في الوحدات الإيجارية

- يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها.

- يتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام.

- في حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً.

الفئات المستحقة للحصول على الإيجار

- المواطن الذي دخله 6000 جنيه كحد أقصى.

- الأسرة التي يصل دخلها إلى 8000 جنيه كحد أقصى.

- المواطن الذي دخله 2500 كحد أدنى.

- مسموح للأشخاص الذين سبق بهم الاستفادة من وحدات الإسكان السابقة، الحصول على الوحدات الإيجارية، لكن بشرط عدم الحصول على الدعم النقدي الذي سيتم تقديمه من قِبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أسعار الوحدات السكنية الإيجارية

- الشقة المكونة من 75 مترًا مربعًا يكون سعر إيجارها الشهري 1200 جنيه.

- الشقة المكونة من 90 مترًا مربعًا يكون سعر إيجارها 1500 جنيه.