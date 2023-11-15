رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الإسكان يوجه بتكثيف العمل لسرعة تسليم مشروعات العلمين الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
12:13 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة؛ للاطمئنان على معدلات إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

الجزار يطمئن على معدلات إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بالعلمين الجديدة 

واستمع الدكتور عاصم الجزار، إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذي الخاص بكل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات بالمواقع، مشددا على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومي.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة «إحدى مدن الجيل الرابع»، من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليا؛ نظرا للموقع المتميز للمدينة في منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة.

وزير الإسكان يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة العلمين الجديدة 

وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتشمل كل أنماط المشروعات؛ ومنها أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري «مزارين»، والحي اللاتيني، ومشروع سكن مصر والمدينة التراثية، وغيرها.

اقرأ المزيد:

وزير الإسكان يتفقد سد جوليوس نيريرى في تنزانيا: إنجاز 92% من المشروع

«حياة كريمة» تكشف نسب إنجاز أولى مراحل المشروع في 11 محافظة

إنجاز 73% من المشروع.. 10 معلومات عن محور منفلوط الجديد بأسيوط

محافظ الإسكندرية: إنجاز 82% من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

مدير «القطار الكهربائي»: إنجاز 98% من خرسانات المشروع (فيديو)

عاشور يتفقد مبنى "المحامين" الجديد.. ويستعجل إنجاز المشروع في أسرع وقت

مهندس تخطيط كاتدرائية ميلاد المسيح: المشروع إنجاز بكل المقاييس

«السيسى» يفتتح «مطار العاصمة الدولى» خلال أيام بعد إنجاز المشروع فى 12 شهراً فقط

إنجاز المشروع الإماراتي المصري "التدريب من أجل التشغيل"

وزير النقل: معدلات إنجاز المشروع القومى للطرق بلغت 45٪

الحكومة اليابانية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في العلمين الجديدة

الحكومة توافق على المخطط العام لتطوير الواجهة السياحية غرب «العلمين الجديدة»

وزير الإسكان يشهد توقيع عقد تصميم وتنفيذ بحيرة «كريستال لاجون» في العلمين الجديدة

وزير الإسكان يتابع أعمال المشروعات الجاري تنفيذها في العلمين الجديدة

طلاب كلية الهندسة بالجامعة الألمانية يتفقدون مشروعات العلمين الجديدة

«العلمين الجديدة».. أيقونة «الجيل الرابع» للمدن في الساحل الشمالي

بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.