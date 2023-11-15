وزير الإسكان يوجه بتكثيف العمل لسرعة تسليم مشروعات العلمين الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة؛ للاطمئنان على معدلات إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

الجزار يطمئن على معدلات إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بالعلمين الجديدة

واستمع الدكتور عاصم الجزار، إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذي الخاص بكل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات بالمواقع، مشددا على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومي.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة «إحدى مدن الجيل الرابع»، من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليا؛ نظرا للموقع المتميز للمدينة في منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة.

وزير الإسكان يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة العلمين الجديدة

وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتشمل كل أنماط المشروعات؛ ومنها أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري «مزارين»، والحي اللاتيني، ومشروع سكن مصر والمدينة التراثية، وغيرها.