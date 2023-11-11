الحكومة تقدم دعما نقديا لهذه الفئات عند إيجار شقق سكن كل المصريين

أفادت الحكومة بطرح 1000 وحدة سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، في المنوفية والجيزة وبني سويف والشرقية، وصولا لطرح 30 ألف شقة في مختلف المحافظات.

الفئات المستحقة للدعم النقدي

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، الفئات التي تستحق دعما نقديا من الحكومة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحسب بيان رسمي من مجلس الوزراء، وهي:

- المواطن الذي دخله 6 آلاف جنيه كحد أقصى.

- الأسرة التي يصل دخلها إلى 8 آلاف جنيه كحد أقصى.

- المواطن الذي دخله 2500 كحد أدنى.

وسمحت الحكومة، للأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من وحدات مشروعات الإسكان السابقة، الحصول على شقق إيجارية، بشرط عدم الحصول على الدعم النقدي المقدم من قبل الصندوق.

دعم المواطنين في إيجار شقق الإسكان

وحددت الحكومة الحد الأقصى للدعم النقدي، بالنسبة للوحدات التي مساحتها 90 مترًا مربعًا، والوحدات ذات المساحة 75 مترًا مربعًا، وهي كالآتي:

- بالنسبة للمستفيدين من الوحدات الإيجار ذات المساحة 90 مترًا مربعًا، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي، 90 ألف جنيه، وهذا للمواطن الذي دخله 2500 جنيه ويتدرج حتى يصل إلى 5 آلاف إلى 5 آلاف و900 جنيه.

- وبالنسبة للمستفيدين من الوحدات الإيجار ذات مساحة 75 مترًا مربعًا، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي 60 ألف جنيه، وهذا للمواطن الذي دخله الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5 آلاف جنيه.

وأكّدت الحكومة، في بيان رسمي لها، أنَّ المواطن المستفيد من شقق سكن كل المصريين بنظام الإيجار، لا يمكنه تملك الوحدة السكنية في نهاية مدة الإيجار، مشددة على المواطنين بعدم استخدام الوحدة السكنية كأي نشاط مختلف غير السكن.