كل ما تود معرفته عن مشروع الإسكان الاجتماعي «أهالينا 1» بالقاهرة

أكد تقرير لمركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مشروع الإسكان الاجتماعي «أهالينا 1» بحي السلام أول بالقاهرة، تكلف 600 مليون جنيه، وأُقيم على مساحة 11 فدانًا في حي السلام أول، ويتكون من 25 عمارة سكنية، كل عمارة 12 طابقا، ويحتوي الدور على 4 وحدات سكنية بمساحة 90 مترًا، مع تركيب مصعد كهربائي لكل عمارة.

مكونات المشروع بالتفصيل

وأوضح تقرير مركز المعلومات، أنه تم تخصيص 32 وحدة سكنية من إجمالي الوحدات لذوي القدرات الخاصة، كما تم تجهيز مطالع خاصة وأبواب متسعة لهم، وتم تنفيذ شبكة كهرباء وتركيب 1121 عداداً كهربائياً للوحدات السكنية والإدارية، وشبكة تغذية للمياه، وخزان بسعة 1100 متر مكعب لخدمة المشروع، وشبكتي صرف صحي وأمطار، وتأمين المشروع بشبكة تأمين إطفائي لجميع العمارات السكنية والمباني الإدارية والخدمية، و4 آبار مياه لري المسطحات والمناطق الخضراء.

خدمات الرعاية الصحية

كما تم إنشاء مول تجاري، و84 محلًا تجاريًّا بمساحات مختلفة، لتوفير فرص عمل لسكان المنطقة، ومدرسة للتعليم الأساسي بإجمالي 28 فصلًا دراسيًّا تم الانتهاء منها وتجهيزها بالكامل، ومركز طبي متكامل لخدمات الرعاية الصحية، ومسجد يسع 500 مُصلٍ، وإنشاء 18 مشغلًا لتوفير فرص العمل لسيدات ورجال المشروع، وتم فرش جميع الوحدات السكنية بجميع المستلزمات.