المرصد المصري: إسرائيل تتحرك في غزة بشكل أعمق.. والقسام ترد بالصواريخ

أصدر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقريرا مفصلا عن التطورات العسكرية في فلسطين حتى اليوم 15 نوفمبر، بعد 40 يوما من القصف الإسرائيلي المستمر على غزة، ونوه بأن الوضع الميداني في شمال قطاع غزة ينقسم إلى عدة محاور، وسط تركيز هذا التقرير على الجبهة الشمالية الشرقية والجنوبية للقطاع.

تحرك إسرائيلي بشكل أعمق

ولفت التقرير إلى تحرك إسرائيل بشكل أعمق داخل الجبهة الشمالية الشرقية «بيت حانون»، في اتجاه جباليا وحي التفاح مع تمركز للقوات الإسرائيلية في هذه المنطقة من أجل دعم قوات محوري العطاطرة وبيت لاهيا، وسط اشباكات قوية في منطقة عزبة بيت حانون وأبراج العودة في محيط المستشفى الإندونيسي.

رد قوي من الفصائل الفلسطينية

وأشار التقرير إلى أن الجبهة الجنوبية «جحر الديك»، تواجه القوات الإسرائيلية مع الفصائل الفلسطينية في اتجاهين رئيسيين؛ الأول من اتجاه الشمال «جنوب حي الزيتون وجنوب تل الهوا والطريق الساحلي المار بمنطقة الشيخ عجلين»، والثاني من اتجاه الجنوب «شمال مخيم النصيرات والبريج» وسط تنسيق بين القوات الموجودة في محيط مستشفى القدس ومنطقة المالية ومنطقة الشيخ عجلين وجنوب حي الزيتون وهي المناطق التي تشهد اشتباكات واسعة اليوم؛ إذ استهدفت كتائب القسام 14 آلية عسكرية عبر تنفيذ رمايات بالهاون على الحشود العسكرية، وكذلك استخدام راجامات صواريخ قصيرة المدى وسط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة.