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الفصائل الفلسطينية: قصفنا جنودا إسرائيليين شمال غزة بقذائف الهاون

كتب:

منى صلاح
03:39 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
حرب غزة

حرب غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قصف آليات عسكرية وجنود تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في تلة المدفعية شمال غزة بقذائف الهاون، حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية».

إصابات مباشرة في آليات وجنود الاحتلال

وأضافت الفصائل الفلسطينية، أن هناك إصابات مباشرة في آليات وجنود الاحتلال نتيجة القصف المدفعي.

مقتل 53 جنديا من جيش الاحتلال

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 53 جنديًا منذ بدء عمليته البرية في غزة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له: «أصيب ضابط قتال من لواء 82، الفرقة 7 وجندي من لواء شاكيد، بجروح خطيرة في المعارك شمال قطاع غزة».

كما أُصيب جندي من الفوج 932 في لواء «ناحال» وقائد بمدرسة الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في المعارك شمال قطاع غزة.

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