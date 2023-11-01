مساعد وزير الخارجية الأسبق: العدوان الإسرائيلي على غزة سيؤدي إلى ظهور فصائل فلسطينية جديدة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ أمريكا برئاسة جو بايدن هي التي تشن الحرب على فلسطين، وإسرائيل أداة في هذه الحرب الأمريكية والعرب والمسلمين، موضحا أن من يدير المشهد في غزة والشرق الأوسط هي الإدارة الأمريكية.

وأضاف خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «أنا من الجيل الذي أنتمي إليه، وعاصر حروبا كثيرة بين مصر وإسرائيل، والفلسطينيين وإسرائيل اعتاد على التأييد الأمريكي لإسرائيل، على غرار ما حدث في حرب أكتوبر المجيدة».

تواطؤ أمريكي صارخ مع إسرائيل

وتابع: «ولكن هذه المرة كان بايدن هو أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل وهي في حالة حرب مع العرب، بل وشارك في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي، وهذا الوجود في 18 أكتوبر 2023 على المستوى الرمزي أكبر دليل على تواطؤ أمريكي صارخ مع إسرائيل في هذا العدوان».

وأشار إلى أن الموقف المصري من الأحداث الأخيرة في فلسطين فرض نفسه على الأجندة الدولية منذ اليوم الأول، مضيفا: «الموقف الأمريكي والأوروبي تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم يتغير في بعده الاستراتيجي حتى اللحظة، حيث يقوم على مبدأين خاطئين، الأول هو حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه، والمبدأ الثاني هو وجوب القضاء على حماس»..

وتابع:«هذا العدوان الشرس يؤدي إلى ظهور حركات مقاومة أكثر تطرفا من حماس، وعندما يتحدثون حماس هل يدركون ماهيتها؟! فهناك الذراع العسكري والإدارة الحكومية اليومية في القطاع ثم هناك الخلفية التاريخية لحماس، إذ إن حماس موجودة كفكرة في قطاع غزة مثل عام 1973م».