أسعار البيض اليوم الخميس 16-11-2023.. اعرف طبق «الأبيض» بكام

يهتم المواطنون بمعرفة أسعار البيض اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق، خاصة بعد انخفاضها خلال تعاملات الأسبوع، وتزامنا مع استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي انطلقت منذ أسابيع في جميع المحافظات.

أسعار البيض اليوم الخميس

وتستمر بورصة الدواجن والبيض في تحديث أسعار البيض اليوم في الأسواق والمحال، إذ تُحدد الأسعار بناء على تعاملات البورصة التي تختلف بشكل يومي.

واستقرت أسعار البيض الأبيض اليوم، إذ سجل سعر طبق البيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض 115 جنيهًا في المزارع وفق مبادرة خفض الأسعار، وقد يرتفع السعر الذي يصل إلى المستهلك بسبب تجار الجملة وحلقات الوصل بين المزرعة والتاجر وهامش الربح، كما يختلف السعر من المبادرة عم التجار الغير الغير مشاركين في المبادرة.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

واستقرت أسعار البيض الأحمر أمس في البورصات المحلية لتسجل 125جنيهًا للطبق، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا، فيما استقر سعر طبق البيض البلدي اليوم عند 140 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وتختلف الأسعار من بورصة البيض الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن الأسواق المحلية للمستهلكين، إذ ترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا في الكرتونة.

ووفق إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فإنّ أسعار البيض انخفضت بعد مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، إذ تبدأ من 115 جنيها للطبق الأبيض.